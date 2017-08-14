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Yakalanınca ları yutmaya çalıştı

Giriş Tarihi: 14.8.2017 08:45 Güncelleme Tarihi: 14.8.2017 08:47
Yakalanınca sahte paraları yutmaya çalıştı

Muğla'nın ilçesinde, yla alışveriş yapan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden biri, yanındaki 100 liralık sahte banknotları ağzına atıp yutmak istedi.

'de üç ayrı işyerinden 100 liralık sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İşyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli 3 kişinin seyahat ettiği otomobili tespit etti. Taşyaka Mahallesi Muğla Makası'nda park halindeki otomobilde 37 yaşındaki İ.B., 27 yaşındaki C.K. ve 17 yaşındaki B.B. gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında şüphelilerden B.B., yanında bulunan 100 liralık banknotları ağzına atarak yutmak istedi. lar şüphelinin ağzından polis tarafından çıkartıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

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Yakalanınca sahte paraları yutmaya çalıştı
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