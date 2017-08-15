Adana'da terör operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları, izinsiz gösteriler düzenledikleri veya bu eylemlere katıldıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında kentte önceden belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.

Söz konusu binalara kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler 12 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.