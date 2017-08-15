Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş mesajlar!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünde konuştu.

YILDIRIM'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

Yola çıkarken ne demiştik "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın bu şarkı burada bitmez" Bu şarkı 16 yıldır bitmedi, bitmeyecek. Millet arkandan yürüyecek demiştik. 16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan yürüyor bizler de milletimizle arkasından yürüyoruz. Milletimizle birilikte tarih yazmaya devam ediyor. Nice zorlukları aşacağız, nice başarılara imza atacağız. Çünkü biz davamıza liderimize gönülden bağlıyız. Çünkü biz koltuklara değil Türkiye'ye milletimize bağlıyız. AK PArti 16 yıl boyunca olduğu gibi Türkiye'nin tek umudu olmaya devam ediyor.

"BU ÇINARIN YAPRAKLARI ASLA YERE DÜŞMEZ"



Mutluyuz çünkü milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. 16 Ağustos 2001'de diktiğimiz fidan bugün genç bir fidan oldu. Bu çınarın kokusu buram buram memleket, gölgesi mazlumların sığınağı oldu. Bu çınarın yaprakları asla yere düşmez. Bu çınar sapasağlam ayakta kalacak. Tarihe yön veren liderimizi ve AK Parti teşkilatımızı muhabbetle kucaklıyorum. Bu davaya inanan herkese nice yıllar diliyorum. Cenab-ı mevlam bizi geri koymasın.

Başbakan Yıldırım: Bu çınarın yaprakları asla yere düşmez

"İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN EREN, İYİ Kİ VARSIN EREN"

Henüz 15 yaşında evladımız Eren Bülbül'e kurşun sıkan teröristler bilsin ki emellerine asla nail olamayacak. Arkanda 80 milyon var. 7'den 70'e bir olduk bütün olduk. Rabbim bütün şehitlerimizi en yüksek mertebelere ulaşsın. Emin ol ki Türkiye'yi dünyayı onların başına dar edeceğiz. İyi ki varsın Eren! İyi ki varsın Eren! İyi ki varsın Eren!

Yolumuz Selçuklu'nun Osmanlı'nın yoludur. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yoludur. Bu yolun emniyetini sağlamaktan başka hiçbir idealimiz yoktur. Sağlıkta, emniyette, turizmde daha birçok alanda yapılan çalışmalarla ülkemizin çehresi değişmiştir. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye demokrasisi ve adaletiyle gelişmiş ülkeler arasında yerini alacaktır.

Bugünlere kolay gelmedik. Millete hizmet yolunda birçok badireler atlattık. Bu ülkede ne zaman milletin sesi duyulur oldu karanlık oyunlar tezgahlanmaya başlandı.

"BAŞARAMADILAR, ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

Sayın Cumhubaşkanımızın siyasi yükselişini durdurmak için kendisini hapsettiler. Partimizi kapatmak istediler. E-muhtıra yetmedi, 367 icadı ile cumhurbaşkanımızı engellemeye çalıştılar. Gezi olaylarını 6-7 Ekim olaylarını örgütlediler. Başaramadılar, asla başaramayacaklar.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli yol arkadaşlarım milletin iradesine yapılan saldırıyı unutmayacağız. Demokrasiye hukuk düzenimize bomba yağdıranları unutmayacağız. Bu ülkeye kurulan hain tuzakları unutmayacağız. 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını asla unutmayacağız. AK Parti'ye kasteden en son ihanet girişimi olacak.

16 Nisan'daki tarihi halk oylaması ile Türkiye'ye yeni bir sayfa açtık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile emin adımlarla ilerliyoruz. Demokrasiye adalete insanımızın hak ve hukukuna kast eden hiçbir girişim hayat bulamayacak.

"AK PARTİLİ OLMAK İÇİN MANGAL GİBİ YÜREĞİN OLACAK"

AK Partili olmak için mangal gibi yüreğin olacak, kefenini giyecek, namluya kendini siper edeceksin. Bu milletin sınavın en büyüğünü 15 Temmuz'da verdi. Birlikte düşman karşısında etten duvar oldunuz. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.

Bizim gözümüzde siyaset belli zümrelerin işi olmadı herkesin hukukundan kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bölgecilik etnik ayrımcılık asla olmadı. Milyonlarca insanımızla tek tek kucaklaşan partinin adıyız. 80 milyon vatandaşımızın hukukundan sorumluyuz. Köylünün, çiftçinin hukukundan sorumluyuz. Kadınlarımızın refahından, gençlerimizin geleceğinden sorumluyuz.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Ülkemize aşkla, sadakatle bağlıyız. Biz kurucu değerlerimize sadakatle bağlı kalacağız. Demokrasiden adaletten taviz vermeden aşkla, şevkle hizmete devam edeceğiz. Geleceğe umutla bakacağız. Geleceğe umutla bakarken geçmişi, kurucu ilkelerimizi unutmayacağız. Nereden geldiğimizi unutmayacağız.

"METAL YORGUNLUĞUN KISA SÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

Bundan sonra yolumuz daha da zor, artık millet barajı yükseltti iktidar için 50+1 istedi. Siz zoru seversiniz biliyorum. Size ve yol arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Ben metal yorgunluğun kısa süreceğine inanıyorum. Sizin tekrar evinize dönmeniz hepimizi çin heyecan ve moral oldu. Biz güçlü ve büyük bir partiyiz. Ama büyüklenmek kibre kaçmak bu kadrolara yakışmaz. Kibir insan için en büyük tehlikedir. Artık rahatım dediğiniz anda kibre kapılıyorsunuz demektir. Milletimizin sevgisine layık olmak için çalışacağız. Türkiye'nin makus talihini değiştiren liderimize şükranlarımızı sunuyorum. Her bir yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 16 yıl içinde ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza rahmet diliyorum.

80 milyon muhabbetle selamlıyorum. Allah bu milletten razı olsun. AK Parti teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Türkiye'nin yarınları çok daha güçlü olacak. Ekonomik büyümemizi çok daha ileri taşıyacağız üreteceğiz refahı yakalayacağız. Nifaka fitneye fesada prim vermeyeceğiz.

Tekrar AK Partimizin 16. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Bizlerle gönül bağını koparmayan bütün vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun var olun.