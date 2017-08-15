Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bozdağ o çarpıtmalara cevap verdi

Giriş Tarihi: 15.8.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 19:00
Hükümet Sözcüsü Bozdağ o çarpıtmalara cevap verdi

ve Başbakan yardımcısı son günlerde medyada yapılan haberlerde Erdoğan'ın Twitter hesabında Türkiye Cumhurbaşkanı yazmasından dolayı Cumhuriyet kelimesininin kasten çıkarıldığının iddia edilmesine sert cevap verdi. Bozdağ uygulamanın yeni olmadığını daha önce Ahmet Nejdet Sezer döneminde ve bir çok Cuhmurbaşkanı döneminde davetiyelerde bu şekilde yazılığını belirtti.

"Türkiye " tartışmalarına ilişkin bir soruya Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Twıtter'daki kullandığı bilgiler içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerinin geçmesi eleştiri konusu bazı çevreler tarafından yapılmaktadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi hem anayasamıza hem de bugüne kadar süre gelen uygulamaya uygun bir ifadedir. Bundan önceki cumhurbaşkanları da 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanmışlardır.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ o çarpıtmalara cevap verdi

Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve sayın Abdullah Gül döneminde gönderilen davetiyeler var. Bu davetiyelerin hepsinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesinin kullanıldığını görüyoruz.

İŞTE O DAVETİYE

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hükümet Sözcüsü Bozdağ o çarpıtmalara cevap verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz