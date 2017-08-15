"Türkiye Cumhurbaşkanı" tartışmalarına ilişkin bir soruya Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Twıtter'daki kullandığı bilgiler içerisinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerinin geçmesi eleştiri konusu bazı çevreler tarafından yapılmaktadır.



Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi hem anayasamıza hem de bugüne kadar süre gelen uygulamaya uygun bir ifadedir. Bundan önceki cumhurbaşkanları da 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanmışlardır.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ o çarpıtmalara cevap verdi



Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve sayın Abdullah Gül döneminde gönderilen davetiyeler var. Bu davetiyelerin hepsinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesinin kullanıldığını görüyoruz.



İŞTE O DAVETİYE



