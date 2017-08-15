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Giriş Tarihi: 15.8.2017 05:53
İstanbul'da terör operasyonu

Fatih'de bir adrese yönelik unda silah ve mühimmat ele geçiren polis ekipleri, biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı

Alınan bilgiye göre, le Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İskenderpaşa Mahallesi Dolap Caddesi'nde bir adrese düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Ekipler her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek caddeyi kapattı.

Daha sonra söz konusu adrese baskın düzenleyen polisler biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda ise silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da terör operasyonu
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