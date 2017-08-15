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Kılıçdaroğlu'na TIR'ları görüntülerini kim getirdi ve nerede seyretti?

Giriş Tarihi: 15.8.2017 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 23:37
Kılıçdaroğlu'na MİT TIR'ları görüntülerini kim getirdi ve nerede seyretti?

TIR'ları davasında 'asıl kurye Kılıçdaroğlu mu?' sorusu tartışılırken A Haber'de yayınlanan programda çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

TIR'ları ihanetinin perde arkası gün geçtikçe aralanmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan programında SABAH gazetesi özel istihbarat şefi , ihanet görüntülerinin Cumhuriyet gazetesine nasıl servis edildiğiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

MİT TIR'ları ihanetinin perde arkası gün geçtikçe aralanmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında SABAH gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, ihanet görüntülerinin Cumhuriyet gazetesine nasıl servis edildiğiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile ne konuştu?

CHP GENEL MERKEZİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANIYOR
Programın konuklarından olan Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ise, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak sorularla yüklendi. Bu akşam Genel Merkezinde hareketli dakikalar yaşandığını belirten Güler, avukatlar, Bülent Tezcan ve Kılıçdaroğlu bu davayı görüşüyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU BU GÖRÜNTÜLERİ NEREDE İZLEDİ
Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerinin Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmadan önce Hürriyet gazetesine verdiği röportajda "Filmler var kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığı görüntüleri var ben de seyrettim" demişti. Turgay Güler de Kılıçdaroğlu'na, "Bu görüntüleri sana kim getirdi ve nerede seyrettin?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'na MİT TIR'ları görüntülerini kim getirdi ve nerede seyretti?

KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETMİŞTİ
17 Mayıs 2015'te Zaman Gazetesinde 'nün medya imamı firari ile görüşen Kılıçdaroğlu, 20 Mayıs'ta da Hürriyet'e yaptığı açıklamada, kirli planın sinyalini vermişti. Dumanlı ile görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu,TIR'lara ait görüntüleri izlediğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'larının filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim" demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla MİT TIR'ları görüntülerini açık açık Ekrem Dumanlı'dan aldığını itiraf etmişti..
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Kılıçdaroğlu'na MİT TIR'ları görüntülerini kim getirdi ve nerede seyretti?
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