Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kocaeli merkezli büyük operasyonu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 16:19
Kocaeli merkezli büyük FETÖ operasyonu

Kocaeli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, 25'i muvazzaf 27 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi oldukları" iddia edilen 28'i muvazzaf 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 25'i muvazzaf olmak üzere 27 asker gözaltına alınırken, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli merkezli büyük FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz