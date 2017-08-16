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Giriş Tarihi: 15.8.2017 21:02 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 01:52
Doğan Haber Ajansı'ndan skandal haber

Provokatif haberleri abonelerine servis eden bir skandala daha imza attı. Aylardır rekor üstüne rekor kıran 'un düşüşle kapatmasını , 'li Akaydın hakkında açılan soruşturmaya bağladı.

medyası skandal haberlerine devam ediyor. Doğan Medya'nın haber ajansı olan , provokatif haberleri servis ederek bir algı operasyonuna daha imza attı.

BORSA'NIN DÜŞÜŞÜNÜ AKAYDIN'A SORUŞTURMAYA BAĞLADI
Avrupa borsaları sürekli düşüş açıklarken aylardır rekorlar kıran , günü 2,4 düşüşle kapadı. Doğan Haber Ajansı ise haberi "Akaydın'a soruşturma ile Borsa yüzde 2.4 düştü, dolar yükseldi" başlığıyla okurlarına servis etti. hain darbe girişimiyle ilgili skandal ifadeler kullanan Antalya Milletvekili 'a açılan soruşturmayla ilgili , ekonomi üzerinden yeni bir algı operasyonuna başladı. Doğan Haber Ajansı, 'eğer muhalefete bir soruşturma yapılırsa ekonomi kotüye gider' tehtidinde bulundu.

DOĞAN MEDYA KİMLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR
DHA abonelerine servis ettiği haberde, "Piyasalarda CHP Genel Başkanı 'na yönelik soruşturma açılması olasılığı nedeniyle gelen satışlar, Akaydın'a yönelik soruşturma açıldığını haberiyle hız kazandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Akaydın hakkında 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" diye nitelendirdiği açıklamasına ilişkin olarak soruşturma başlatmasıyla piyasalarda oluşan "muhalefete yönelik soruşturmaların artabileceği algısı" özellikle Borsa Endeksi'ni büyük ölçüde düşürdü" ifadelerini kullandı.

İŞTE DHA'NIN O HABERİ



Devletimize ve milletimize karşı ahlaksızca iftiralar atan Akaydın'a soruşturma açılmasıyla Borsa'nın düşüşünü birbirine bağlayan DHA, olası yeni soruşturmalarla ilgili iş dünyasına mesaj gönderiyor yorumları yapıldı...


DHA'NIN İNTERNET SİTESİ DE HABERİ ŞU ŞEKİLDE GÖRDÜ


HÜRRİYET DE ANINDA HABERİ OKURLARINA DUYURDU

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Doğan Haber Ajansı'ndan skandal haber
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