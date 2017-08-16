İşte ihanet yıllığı

SABAH, 15 Temmuz
'da gökten ölüm yağdıran FETÖ
'nün pilotlarıyla ilgili rapora ulaştı. Rapora göre, Hava Harp Okulu
'nun 2006 mezuniyet yıllığı adeta FETÖ'nün 'ihanet yıllığı' gibi... Kendisine boyun eğmeyen öğrencilere, baskıyla okulu bıraktıran örgüt, orduya sızdırdığı kendi askeri öğrencilerini, öğrenci liderliği (KADET) teşkilatına yerleştirdi. O dönemde binbaşı rütbesiyle filo komutanı olan, darbeci tuğgeneral Bekir Ercan Van ve Pilot Kurmay Yüzbaşı Seyfettin Bilgin tarafından eğitilen 16 yüzbaşı, 2006'da mezun edilerek, uçuş eğitimlerini tamamlamaları için Akın Öztürk
'ün komutanı olduğu İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne gönderildi.
HIZLA YÜKSELDİLER
FETÖ bağlantılı bu pilotlar daha sonra da hızla yükseltilerek önemli görevlere getirildi. Uçuş okulundaki eğitimi 2008'de tamamlayan ve bazıları mezuniyet öncesi son uçuşunu Akın Öztürk'le yapan hainler arasında, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını vurmaya giden İlker Hazinedar ile Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret eden ve devre birincisi olan Uğur Erdemir gibi isimler dikkati çekiyor.
DARBECİLERE TANKER UÇAKLA YAKIT İKMALİ YAPTIRDI
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Bekir Ercan Van, "R" leri söyleyememesine rağmen, "askeri öğrenci olur" raporu alınarak 1985'te orduya sızdırıldı. FETÖ üyelerinin orduya sızdırılmasında etkin rol oynayan Van, İncirlik Üs Komutanı iken, 15 Temmuz gecesi örgüt üyesi pilotlarla gönderdiği tanker uçaklarla, Ankara'ya bomba yağdıran F-16'lara yakıt ikmali yaptırdı.
İHA HAREKÂT KOMUTANIYDI
Ordudan atılan ve 2006'da Bekir Ercan Van'ın yardımcılığını yapan Kurmay Yüzbaşı Seyfettin Bilgin, çok stratejik bir birim olan İnsansız Hava Araçları Üssü'nün harekât komutanlığını yapıyordu.
ERDOĞAN'I VURACAKTI
Pilot Kurmay Yüzbaşı İlker Hazinedar:
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın uçağını vurmak
için Akıncı Üssü'nden
füze yüklü F-16 ile havalandı.
Ankara üzerinde
alçaktan uçuşla sonik patlama
yaptı.
44 POLİSİ ŞEHİT ETTİ
Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüseyin Türk:
Gölbaşı
Özel Harekât Daire
Başkanlığı'nı bombalayarak,
44 polisi şehit
etti, 36 polisi yaraladı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Abdullah Kural:
Malatya'da FETÖ
üyesi olmayan
subaylara kumpas
timinin başında
yer aldı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun:
141. Filo
pilotlarına koordinatları
verdi. Özel
Harekât'ı vuran
pilota "Elinize
sağlık" dedi.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Ceyhan Karakurt:
Erdoğan'ın kaldığı otel
ve civarının fotoğraflarını çekti. 15
Temmuz'da Diyarbakır 8'inci Ana Jet
Üssü'nden F-16 ile Ankara'ya gelerek
alçak uçuşla sonik patlama yaptı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Erdem Hekimhan:
Darbe
girişiminden 2 gün önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Marmaris'te kaldığı otelin
fotoğraflarını çekti.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Özkan Toker:
Örgüt üyesi
olmayan öğrencilere
işkence yaptı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Harun Reşit Altun:
F-4 pilotuydu,
örgüt sayesinde
kurmaylığı kazandı.
Hava İstihbarat Yüzbaşı Soner Moroğlu:
Örgüt
üyesi olmayanları
fişledi.
Birlikte çalıştığı
Hava İstihbarat
Yarbay Cem
Böke Belçika'ya
kaçtı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Ertan Koral:
Hava Harp
Okulu'nda KADET
olarak görev aldı.
15 Temmuz gecesi
Emniyet Havacılık
Daire Başkanlığı'nı
bombalayıp 7 kişiyi
şehit etti, 5 kişiyi
de yaraladı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Uğur Erdemir:
Uçuş okulunda
yetenekten
karara bırakılınca,
Bekir Ercan
Van ve Seyfettin
Bilgin'in baskılarıyla
pilot yapıldı.
Pensilvanya'da
Gülen'i ziyaret etti.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Kenan Baştuğ:
Kara Harp Okulu
Komutanlığı'ndaki
91 öğrencinin
darbeye katılmasını
sağlamak
için darbe
gecesi Etimesgut
11. Hava
Ulaştırma Üs
Komutanlığı'na
nakledilmeleri
emrini verdi.
İstihbarat Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kıyı:
Sağlık
sorunları nedeniyle
pilot olamadı.
Öğrenci Alparslar
Arısan'ı baskı ile
Harp Okulu'ndan
uzaklaştırdı. 15
Temmuz'da kaçmak
için Kerime
Kumaş'ın kullandığı
helikopteri caddeye
indirip sivil
kıyafetle bindi.
Pilot Kurmay Yüzbaşı İbrahim Dağlı:
F-16
pilotuydu.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Yücel Canbolat:
F-16
ile Akıncı
Üssü'nden kalkıp,
Ankara
üzerinde alçak
uçuşla sonik
patlama yaptı.
Pilot Kurmay Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü
kapatmak için 75 askerle Yalova'dan çıktı.
Köprüye ulaşamadan Kavacık'ta yakalandı.