‘Kara lastik pabuçlarını ben giyiyorum’

Trabzon'da PKK
'nın açtığı ateş sonucu evinin önünde şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül
'ün evinde acı dinmiyor. Anne Ayşe Bülbül
gözyaşları içinde "Oy Eren'im" diye ağıtlar yakıyor. SABAH muhabirine ayağındaki Eren'in kara lastik papuçlarını gösteren acılı anne "Öyle süslü püslü papuçları yoktu benim oğlumun. İşte bu kara lastik papuçları giyerdi yaz-kış. Şimdi ben giydim o papuçları. Eren'imin şehit olduğu gün ayağındaydı bu kara lastikler. Tek isteğim oğlumu öldüren katillerin yakalanması. Kulağım gelecek haberde. Yoksa gözüm açık gider" diyor.
BABA 18 AY ÖNCE KALPTEN ÖLDÜ
Taziyeleri büyük kızının Maçka Sukenarı Mahallesi'deki evinde kabul ediyor anne Ayşe Bülbül. Evin her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmış. Eren'den sonra geriye kalan 12 evladı da başında pervane. Acılı anne "Bak yavrum, Şenay, Yeter, Figen, Sevil, Gizem, Nez Aynur, Esma, Zeynep... Arif, Çağlar, Olcay ve Erdoğan... Hepsi yanımda. Bir Eren'im yok. Lanet PKK aldı oğlumu benden" diyerek gözyaşı döküyor. En çok da ayağına giydiği Eren'in lastik papuçlarına bakıp ağlıyor. İşte söyledikleri: 57 yaşındayım. 18 ay önce eşimi aniden kalp krizinden kaybettim . Onca çocuğumun içinde Eren sanki evin reisi oldu. Okula gider, günlük 50 liraya iş bulursa yevmiyeye gider, kazandığı parayı "Al anne" deyip bana getirirdi. Kocam da yevmiyeyle çalışırdı. Son dönemde muhtarlık yaptı. Aylık 100 lira gelirle büyüttüm ben bu çocukları.
HAYVAN OTLATIR, FINDIK TOPLARDI
Kendisine "Eren'in odasını görebilir miyiz?" dediklerini söyleyen acılı anne "Dağın tepesinde iki gözlü evde büyüttüm ben onu. Ne odası? Her şeyimiz o iki göz odadaydı. Ayakkabısı yoktu. Tepedeki evden Maçka'daki okuluna gidebilmek için 5 kilometre gidiş 5 kilometre dönüş 10 kilometre yol giderdi kara lastikleriyle. Bütün köyün işine o koşardı. Ona hayvan otlatır, 'Al sana 2 kilo şeker' derlerdi. Fındık toplatır 'Al sana 2 kilo un' derlerdi. Sırtında sepeti hep çalışırdı yavrum. Yardıma koşmadığı insan yoktu" dedi.
O DA ANNE, ÇEKTİĞİMİ BİLİR
Sanatçı Sezen Aksu
'nun, sosyal medya hesabından Eren'in foğrafını paylaşıp 'Bir Çocuk Sevdim' şarkısını paylaşmasına da "Ben de bir çocuk sevdim. İçim yanıyor. Sezen Aksu da anne bilir benim ne çektiğimi" diye konuştu.
'BOĞAZIMIZIN DERDİNDEYDİK '
57 yıllık hayatında Trabzon'un dışına çıkmadığını söyleyen acılı anne "Ben 13 evladımı büyüttüm. Bazen önlerine koyacak ekmek bulamazdım. Ne İstanbul'u ne Boğaz'ı bilirim. Biz kendi boğazımızın derdindeydik" dedi.
"ERDOĞAN, MİSAFİRİM OLSUN"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı evine beklediğini söyleyen acılı anne "Kendi ellerimle kuymak yapacağım ona. Gelsin ben ondan güç ve cesaret alıyorum. Bana telefon etti ya güç verdi. Başımın üstünde yeri var, misafirim olsun" diye konuştu.
Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret eden imam hatip lisesindeki sınıf arkadaşları "Her zaman 'Vatanım için canım feda. Şehit olursam arkamdan ağlamayın' derdi" diye konuştu.
"İYİ Kİ OĞLUM OLDUN EREN "
Şehit olduktan sonra çocuğunun cenazesini açtırdığını anlatan acılı anne "Yavrum benim küçük şehidim. İçim yanıyor yavrum. Ama onu son kez görmeden iyi ki oğlum oldun Eren demeden gönderemezdim" dedi.