MİT TIR'ları ihanetinin perde arkası gün geçtikçe aralanmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında SABAH gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, ihanet görüntülerinin Cumhuriyet gazetesine nasıl servis edildiğiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

MİT TIR'ları ihanetinin perde arkası gün geçtikçe aralanmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında SABAH gazetesi özel istihbarat şefi Nazif Karaman, ihanet görüntülerinin Cumhuriyet gazetesine nasıl servis edildiğiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile ne konuştu?

CHP GENEL MERKEZİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANIYOR

Programın konuklarından olan Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ise, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak sorularla yüklendi. Bu akşam CHP Genel Merkezinde hareketli dakikalar yaşandığını belirten Güler, avukatlar, Bülent Tezcan ve Kılıçdaroğlu bu davayı görüşüyorlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU BU GÖRÜNTÜLERİ NEREDE İZLEDİ

Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerinin Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmadan önce Hürriyet gazetesine verdiği röportajda "Filmler var kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığı görüntüleri var ben de seyrettim" demişti. Turgay Güler de Kılıçdaroğlu'na, "Bu görüntüleri sana kim getirdi ve nerede seyrettin?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'na MİT TIR'ları görüntülerini kim getirdi ve nerede seyretti?

BUGÜN NELER OLDU