Kurban Bayramı konusundaki belirsizlik dün akşamki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yerini netliğe bıraktı. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasından sonra turizmciler büyük bir mutluluk yaşarken, çalışan vatandaşlar da tatil planları yapmaya başladı. Öte yandan idari izin ile resmi tatil arasındaki farklar da merak ediliyor. İşte Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? Kurban Bayramı'nda bankalar tatil mi? sorularının cevapları...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 10 GÜN

Bayram tatili 10 gün olarak duyuruldu. İdari izin çatısı altında duyurulması, idari izin ile ilgili soruları ortaya çıkardı. İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin verildiğinde devlet memurlarının haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. İdari izin bir nevi kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına geliyor. Böylece; kurban bayramı tatili, tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, bu kapsamda 10 gün tatil yapacaklar. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE BANKALAR NASIL ÇALIŞACAK?

Kurban Bayramı tatili açıklaması sonrası gözler bankalara çevrildi. Kurban Bayramı tatilinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Buna göre 26 Ağustos'ta başlayan resmi tatil 3 Eylül'de sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar ise;

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü Açık

30 Ağustos Çarşamba I Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı