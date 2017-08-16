THY'den Somalili çocuklara yardım!

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, THY, kıtlık ve kuraklıkla mücadele için mart ayından bu yana başlatılan kampanya ile dünya çapında sosyal medya ünlüleriyle birlikte Somali'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Sosyal medya yıldızları Jerome Jarre, Casey Neistat ve aktör Ben Stiller gibi isimlerin öncülük ettiği "Love Army for Somalia" adlı girişimle iş birliği kapsamında geçen mart ayında da 60 ton besin takviyesini Mogadişu'ya ulaştıran THY, bugün de çocuklara yönelik 60 ton besin takviyesi içeren yardımı bir kargo uçağıyla gönderdi.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALARLA YÜKLÜ İKİNCİ KARGO UÇAĞINI GÖNDERDİK"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin, kampanyaya Somali'ye yardım çağrısının sosyal medyada ilk duyulmasının ardından memnuniyetle dahil olduklarını anlattı. Bugün de çocuklara yönelik gıdalarla yüklü ikinci kargo uçağını gönderdiklerini anımsatan Aycı, şunları kaydetti:

"Afrika'nın bir numaralı uluslararası taşıyıcısı olarak, kıtayla ilişkilerimiz yalnızca insani yardım misyonlarıyla sınırlı değil. THY yıllardır Afrika'nın pek çok ülkesinde geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Tüm bu projeleri, dünyanın geri kalanıyla buluşturmaktan gurur duyduğumuz Afrika halkına destek sunmak üzere gerçekleştiriyoruz."

THY'DEN 24 AFRİKA ÜLKESİNE YARDIM

Somali'ye uçuş gerçekleştiren tek uluslararası havayolu şirketi olan THY, son dönemde 24 Afrika ülkesinde okul, yetimhane ve klinik inşası ve onarımı, eğitim hizmetleri ve su kuyusu kazma gibi projelere dahil oluyor.

Ayrıca, THY, kıtada kent sınırları dışındaki klinikler için güneş panelleri kurulumu ve katarakt ameliyatı yapılabilmesi için yerel yönetimler ve hastanelerle iş birliklerine de imza atıyor.