Ömer Çelik, "DEAŞ insanlığın başındaki en büyük belalardan biridir. Biz büyük bir dayanışma içerisindeyiz, İslamafobi ve Anti - Semitizim gibi konuları konuştuk." dedi

AB Bakanı Ömer Çelik'ten Merkel'e sert tepki

MERKEL'E SERT TEPKİ

Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasını güncellemeyeceği sorusuna Ömer Çelik, "Talihsiz bir açıklama. Şunu altını çizmek gerekir. AB'ye bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB için zaaf oluşturacak bir açıklama. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı birt açıklamadır. Türkiye AB ülkeleriyle sorun yaşayabilir. Ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunu Avrupa Birliğinin yansımasına AB komisyonu izin vermemelidir. Bu AB'nin temel mekanizmasına aykırıdır. Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz birşey değil. Bu serbest ticaretin arttırılmasıyla ilgili bir durumdur. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye'ye bir ödül ve lütufmuş gibi davranılıyor. Kazan - kazan çerçevesinde ilerleyecekse biz devam etmek istiyoruz. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda, Ekonomi Bakanlığımız ilgilendiği bu konuda Bakanlar Kurulumuzda aldığımız kararları uygulayacağız. Gümrük Birliği konusunda acelemiz yok. Bu konunun hızlanması gerekiyordu. Obama döneminde de anlaşma sağlanamamıştı. Trump döneminde de sağlanamamıştı." dedi.

HİÇBİR DOSTUMUZ BİR KATİLİ BARINDIRAMAZ

Adil Öksüz konusuyla ilgili verilen nota üzerine Almanya ile gerilimin artıp artmadığı sorusu üzerine Ömer Çelik, "Referandum sürecinde bizim arkadaşlarımızın soydaşlarıyla görüşmesine izin verilmemesiyle başlayan süreç sonrasında, Cumhurbaşkanımızın telekonferansına da izin verilmemişti. Biz dost ülkeyiz. Tarihsel derinliğe sahip ilişkimizde dostluk bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz. Vahim olan şudur ki, hükümete Adil Öksüz sorusu sorulduğunda "Ben bunu yalanlayamam ya da doğrulayamam" dedi. Biz bunun diplomatik olarak ne demek olduğunu biliyoruz. Türkiye mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'ye saldırı olmuştur. Türkiye'ye göre DEAŞ terör örgütü ne ise FETÖ odur, PKK odur." dedi.