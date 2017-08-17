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Antalya'da operasyonu

DHA

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 09:21
Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen '/ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 Maliye çalışanından, 7'si silahlı terör örgütün üyesi olmak suçundan tutuklandı.

/'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 1 Ağustos'ta yapılan operasyonda aralarında gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları yapılan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken örgütün şifreli haberleşme programı '' kullandığı öne sürülen aralarında gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bir eczacının da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler A.Ş., E.Ş., M.Ç., N.S., S.S.T., S.G. ve Z.Y. silahlı terör örgütü üyesi olmak şüphesiyle tutuklandı.

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Antalya'da FETÖ operasyonu
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