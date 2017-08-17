Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen aralarında gelir uzmanı, gelir uzman yardımcısı, vergi müfettiş yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile eczacı olan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 8 kişiyi yakaladı. Zanlılardan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.