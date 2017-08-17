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FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz
FETÖ sanığı
Atalay Demirci
'nin tahliyesine itiraz
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2017
15:25
Güncelleme Tarihi: 17.8.2017
15:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan FETÖ sanığı komedyen
Atalay Demirci
'nin tahliyesine itiraz etti
Ayrıntılar geliyor...
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FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz
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