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FETÖ sanığı 'nin tahliyesine itiraz

AA

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 15:35
FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan FETÖ sanığı komedyen 'nin tahliyesine itiraz etti

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FETÖ sanığı Atalay Demirci'ye tahliye

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FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin tahliyesine itiraz
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