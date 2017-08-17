Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erdoğan'dan "17 Ağustos" mesajı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 20:07 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

, Türkiye'nin bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Erdoğan, Marmara i'nin 18. yılı dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, mesajında, "17 Ağustos 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle, devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli olmalıyız. 17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor. Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah 17 Ağustos benzeri depremlerden ve tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz