FETÖ kanalı yöneticisinin imdadına karakol basan CHP'li Başkan yetişti

Karakol baskını görüntüleri ortaya çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şimdi de eski arkadaşı olan Bugün TV'nin eski programlar müdürü Cengiz Özkarabekir'e verdiği 'ballı' ihaleleri ortaya çıktı. Bugün TV'ye kayyum atanmasıyla birlikte işsiz kalan Özkarabekir, karakol basan arkadaşı sayesinde soluğu Beylikdüzü Belediyesi'nde aldı. Başkan İmamoğlu'yla hem hemşeri hem de çok iyi arkadaş olan Özkarabekir, belediyeden resmi ihale almamak için eski ortaklarından Serdal Taşkın'ın şirketini paravan olarak kullandı. Şirketin belediyeden 2 yılda kazandığı ihalelerin toplamı ise 19 milyon TL civarında.

BÜTÜN İHALELER ONA VERİLDİ

Akşam'ın haberine göre Özkarabekir'in 2015 yılı itibarıyla kapağı Beylikdüzü'ne atmasıyla birlikte Serdal Taşkın'ın da ihaleleri götürme süreci başlıyor. 2015 yılı sonundan 2017 yılının ortasına kadar olan ihale kapsamına, izcilikten, web televizyon yayınına, personel alımından, araç kiralamasına, konserlere kadar bir dizi iş kalemi Taşkın'ın Elapro Reklam'ına gitti. 105 bin lira ila 7 milyon 26 bin lira arasında olan ihalelerin toplamı ise 19 milyonu buluyor.

ÖDEMELER ÖZKARABEKİR'E

Cengiz Özkarabekir'in belediyeye yaptığı tanıtım filmleri, tanıtım kitapları parasını da Elapro Reklam'dan almış. İmamoğlu'nun sponsor olduğu belgesel filmlerin parası da yine Elapro Reklam'dan karşılanmış.

DARBEYİ ÖNCEDEN BİLEN YILMAZ'A ŞİRKETİNİ DEVRETMİŞ

Kayyum atanmasıyla birlikte işten atılan Cengiz Özkarabekir'in kirli ilişkileri bununla da sınırlı kalmamış. Danışman Özkarabekir, Sus Prodüksiyon isimli şirketini darbeyi önceden bildiği söylenen Rasih Yılmaz'a devretmiş. Özkarabekir'in şirket devretti Yılmaz, FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili olarak gözaltına alındı ancak itirafçı olduğu için savcılık sorgulamasıyla serbest kalkmıştı. Yılmaz, özellikle şike kumpasıyla ilgili olarak Aziz Yıldırım hakkında çok sayıda yazı kaleme almıştı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN BEL ALTI ÇALIŞTI

Özkarabekir'in, Taşkın dışında bir diğer ortağı da Kaan Gökgöz. Gökgöz'ü diğerlerinden ayıran bir özellik de 2010 yılında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bel altı mesajları olması. Gökgöz, Deniz Baykal-Nesrin Baytok videosuyla "Kılıçdaroğlu aday olmadığını, çünkü Baytok'un tipi olmadığını açıkladı" şeklindeki tweet attığı belirlendi.

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