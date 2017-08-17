FETÖ'cü Yarbay mahkeme ve gazilerle küstahça dalga geçti!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada çapraz sorgusu yapılan sanık Doğan, Akıncı Üssü 143. Filo koridorundaki kamera kayıtlarından kendisini teşhis etti.

Başbakanlık avukatlarından İskender Minar, sanık Doğan'a, "Saat 21.53'te Ayhan Çatıkkaya tarafından arandıktan çok kısa süre sonra GATA'ya uğruyor, ardından saat 23.02'de Akıncı Üssü kulesindesiniz. Bu kadar az zamanda hızlı hareket etmek, bir yere ulaşmak, orada bir şeye müdahale etmek düşünüldüğünde planlı, hedefli bir hareket olduğu izlenimi var, bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Doğan, "21.53 civarında aranıyorum. Bir akrabam da arıyor, Ankara üzerinde uçakların uçtuğunu söylüyor. 'Ankara tehdit altında, Akıncı Üssü'ne çağrılıyorum' diye düşündüm. Eski bir filo komutanı ve savaş pilotu olarak benim için alarm zilleri çalıyor. Ülkem tehdit altında olabilir düşüncesiyle hemen Akıncı Üssü'ne geçtim." dedi.

"MAHKEME VE GAZİ YAKINLARIYLA İLE KÜSTAHÇA DALGA GEÇTİ"

Gazilerin bir kısmının avukatı olan Fatih Atalay'ın "Sizce iddianamedeki tapelere göre o gün neler olmuş? İfadenizde 'Hangi taraf darbeciydi anlayamadım' dediniz, sizce o gece Hakan Evrim ne yaptı? Hangi taraftaydı, darbeci miydi?" sorusuna sanık Doğan, alaycı bir üslupla "Bildiğim şey; İngiliz aktör Hugh Grant darbeci değildi, darbenin parçası değildi." yanıtını verdi.

Cevap üzerine avukat Atalay, "Peki Hugh Grant bu darbenin parçası değil, Fetullah Gülen parçası mı?" sorusunu yöneltti. Doğan, bu soruyu, "Bence darbeyi FETÖ yaptığı için parçası." şeklinde cevaplandırdı.

Yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.