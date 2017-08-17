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İstanbul Jandarması’ndan kaçakçılığına darbe!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 10:38
İstanbul Jandarması’ndan tarihi eser kaçakçılığına darbe!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Türkiye’ye sokulan ve tarihi eser niteliğinde olan bir mozaik piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan ve niteliği taşıdığı değerlendirilen bir adet mozaik piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi.

PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Edinilen bilgiye göre, M.K. ve H.A.B. isimli şüphelilerin İstanbul Sarıyer'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir eseri piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alan Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı beyaz renkli Transporter marka aracı takibe aldı.

Zekeriyaköy Mahallesi'nde durdurulan aracın bagajında 67x80 cm ebatlarında henüz değer biçilemeyen, üzerinde bayan motifi bulunan bir adet mozaik bulundu. Mozaik, İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve H.A.B. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Jandarması’ndan tarihi eser kaçakçılığına darbe!
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