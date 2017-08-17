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/KCK terör örgütüne şok operasyon

İHA

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Giriş Tarihi: 17.8.2017 17:34
PKK/KCK terör örgütüne şok operasyon

Bursa'da /KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları ve Bursa'da düzenlenen eylemlere katıldıkları tespit edilen 5 şahıs ve yine terör örgütünün özyönetim ilan etmek için Şırnak'ta 2015 yılında gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı. İsimlerin açıklanmayan şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.
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PKK/KCK terör örgütüne şok operasyon
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