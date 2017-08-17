PKK/KCK terör örgütüne şok operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları ve Bursa'da düzenlenen eylemlere katıldıkları tespit edilen 5 şahıs ve yine terör örgütünün özyönetim ilan etmek için Şırnak'ta 2015 yılında gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı. İsimlerin açıklanmayan şahısların ikametgâhlarında yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.