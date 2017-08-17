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'Türkiye'ye gelmeyin' gafına skandal savunma!

Giriş Tarihi: 17.8.2017 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 11:39
'Türkiye'ye gelmeyin' gafına skandal savunma!

Almanlara Türkiye'ye gelmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun tepkilere cevabı ise 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti.

, Alman Focus dergisine verdiği röportajda, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin bulunmadığını belirterek, Almanlara "Türkiye'ye gelmeyin" çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet üyeleri olmak üzere Türkiye'de her kesimden büyük tepki gördü.

"ZATEN GELMİYORLARDI"

Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere cevap verdiği röportajda sözlerinin arkasında durarak " Geçen yıl turistler geliyordu da ben konuştum diye mi gelmedi? Zaten gelmiyordu." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'e verdiği röportajın ilgili kısmı:

"107 Medya kuruluşunun hemen tamamında Focus Dergisi'ne yaptığım açıklamaları yaptım. Ben hiçbir zaman, 'ler Türkiye'ye gelmesin' demedim. Her yerde söylediğim bir şeyi söyledim: 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur.' 'da, parlamentoda söyledim. Başbakanla, sivil toplumla, Alman medyasıyla, Hollanda ile kavgalısınız. Geçen yıl turistler geliyordu da ben konuştum diye mi gelmedi? Zaten gelmiyordu. "

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'Türkiye'ye gelmeyin' gafına skandal savunma!
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