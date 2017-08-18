Başbakan Yıldırım: Almanya AB'ye talimat veriyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Kahramankazanlılar'a ne hizmet yaparsak azdır. Memleketin her köşesinde olduğu gibi Kahramankazan'a yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün temelini atacağımız bu yolda Kahramankazan'a kazandırdığımız eserlerden sadece bir tanesi. İki gün önce Gölcük'teydik. 17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı andık. Bu vesile ile Marmara, Van depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gölcük'te kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak toplu konutun temelini attık. Yarın inşallah Konya'da Yüksek Hızlı Tren Garı ve Kayacık Lojistik hizmetlerinin temelini atmış olacağız. Yola çıkarken "laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyacağız". Bugün bu inançla, bu kararlılıkla Cumhurbaşkanımız, milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize, ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz.

EY KILIÇDAROĞLU YÜRÜYECEKSİN Kİ ARKANDAN MİLLET GELECEK

CHP Genel Başkanı "Türkiye'de can, mal güvenliği yok! Türkiye'ye gitmeyin" diyor. Sen bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanısın. Sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil; ülkenle, bayrağınla gurur duymak. Yollarda bölücülerle FETÖ'cülerle kolkola yürümek sana yakışmaz. Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin, kimse ciddiye almıyor. Turizm artıyor, Türkiye'ye gelenlerin sayısı artıyor. Maalesef her fırsatta ülkesini kötülemeyi alışkanlık haline getirmiş bir ana muhalefet var Türkiye'de. Türkiye, Kılıçdaroğlu'na rağmen, ana muhalefet partisine rağmen büyüyor. Daha dün Yenikapı'daydık, birlik mesajı verdik. Bir de baktık ki FETÖ'cülerle, bölücülerle kolkola girmiş yürüyüşe geçmiş. Bu da yetmezmiş gibi. Ey Kılıçdaroğlu arkasında milletin olmadığı yürüyüşten hayır gelmez. Eğer yürüyeceksen milletle yürüyeceksin, millet arkandan gelecek. Onun için bu işleri bırak. Bu yol yanlış bir yoldur.

KILIÇDAROĞLU SENİN BİR ESERİN VAR MI?

Bak FETÖ'cülerle yürüdün, PKK'ya sırtını verenlerle yürüdün. Ama yaptığın yürüyüş de unutuldu, söylediğin laflar da unutuldu. Yapılanlar ortada yüksek hızlı tren, köprü, yol, tünel, şehir hastaneleri. Şu memlekette dikili bir ağacın var mı kardeşim? Bir eserin var mı? Milletin derdine derman olduğun hiçbir işin oldu mu? Türkiye'yi karalamaya, ekonomisini baltalamaya gelince hiç kimseye sıra bırakmıyorsun. Güneş balçıkla sıvanmaz, ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Necip millet herşeyi en doğru şekilde görüyor ve elhamdülillah en güzel kararı da veriyorsunuz. Verdiğiniz en son karar 16 Nisan yüzde 70 Kahramankazan evet verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne okey dedi, kabul etti ve referandumda evet çıktı.

NEREYE GİDERSENİZ GİDİN TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAZSINIZ

15 Temmuz'da işgalciler, FETÖ'cü teröristlerin derdi ülkeyi bölmek, demokrasiyi yönetmekti. FETÖ terör örgütünün emriyle ülkeyi işgale kalktılar. Kahramankazan ne yaptı? Mürted üssünü onların başına geçirdiniz. Allah sizden razı olsun. Kazan'daki çiftçilerimiz ne yaptı, o uçaklar kalkmasın diye, ekinlerini ateşe verdiler. İşte memleket sevdası, bayrak sevdası bu. Sizin bu fedakârlığınız, bu kahramanlığınız asla unutulmaz. Onun için Kazan ismini Kahramankazan olarak değiştirdik. Size de yakışan bu. Şimdi bu FETÖ'cüler, bu alçaklar mahkemelerde hesap veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki sivil ve masum vatandaşlarımızı bombalayan hainlerden biri de Antalya'da yakalandı. Nereye giderseniz gidin, boşuna uğraşmayın, Türk adaletinden kaçamazsınız, eninde sonunda hesabı en ağır şekilde vereceksiniz.

SINARLARIMIZIN YAKININDA BİLE VAROLMA ŞANSINI VERMEYECEĞİZ

FETÖ'cülerin başı, FETÖ'cüler en ağır cezayı alacaklar. 16 Nisan halkoylaması FETÖ'yle aynı kaptan PKK da su içiyordu. Onların hali şu an FETÖ'den farksız. Örgüte katılım neredeyse bitmiş durumda. Mevsim gözetmeden kırsalda, şehirde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla onların belini kırdık. Katil her terör örgütünün yaptığı gibi bunlar da çaresiz kalınca sivilleri hedef almaya başladılar. Trabzon'da 15 yaşındaki yavrumuz Eren Bülbül'ü şehit ettiler. Bunlar çocuk katili. PKK'yı şirin göstermeye çalışanlar 15 yaşında gencecik evladımız ölünce kaçacak delik arıyorlar, ağızlarını bıçak açmıyor. Biz gerekeni yapacağız. Bunlara sınırlarımızın yakınlarında bile varolma şansını vermeyeceğiz.

BURADAN İSPANYA HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUĞUMUZU SÖYLÜYORUM

Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bizim derdimiz 80 milyon kardeşimizin, vatandaşımızın huzurudur, güvenidir, onların geleceğidir. Bu vesile ile dün İspanya'da bir terör hadisesi oldu. Hayatını kaybedenler oldu, yaralananlar oldu. Buradan, Türkiye'den İspanya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Terörden en fazla zarar görmüş ülkenin Başbakanı olarak diyorum ki, gelin terör örgütlerine karşı amasız, fakatsız, ayrım yapmadan birlikte mücadele verelim.

ALMANYA AVRUPA BİRLİĞİ'NE TALİMAT VERİYOR

Ne yazık ki bizim kutlu yürüyüşümüz bazılarını rahatsız ediyor. Bazı AB ülkeleri ne yazık ki PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ mensuplarına yaklaşımları konusunda Türkiye'nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir tutum içerisindeler. Biz terör konusunda samimi bir yaklaşım beklerken Almanya Başbakanı sayın Merkel, hiç ama hiç de şık olmayan açıklamalar yapıyor. Bir ülkenin Almanya Başbakanı, Avrupa ülkelerine diyor ki, Gümrük Birliği konusunda aman Türkiye'nin önünü açmayın! Almanya adeta AB'ye talimat veriyor. 28 ülke var AB'de. Hani Avrupa değerleri? Hani Avrupa'daki hoşgörü? Bir ülkenin talimatıyla AB iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez. Biz Avrupa'yla ilişkilerimize, Almanya ile ilişkilerimize diyoruz ki, karşılıklı iç işlerimize saygı gösterelim, birbirimizin hukukuna saygı gösterelim.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMESİN DİYORLAR SANKİ BİZ DE CAN ATIYORUZ

Gümrük Birliği güncellenmesin diyorlar, sanki biz de can atıyoruz. Türkiye milletinin, ülkesinin menfaati olmayan, ülkesinin yararına olmayan hiçbir şeyin peşinde olmaz. Neye karar vereceksek önce size sorarız, millete sorarız, ona göre karar veririz. Bu tip açıklamalar Avrupa'ya da zarar verir Türkiye'de zarar görür. Bir kez daha Almanya'yı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye eşit şartlarda, uluslararası platformda her ülkeyle konuşur, görüşür, müzakereler yapar, ama Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere de müsamaha gösteremeyiz.

KAHRAMANKAZAN-ESENBOĞA HAVALİMANI ARASI YOLU YAPILACAK

Bu yol 30 kilometre, üç gidiş, üç geliş olacak. 370 milyonluk yatırım. Kahramankazan'ın Ankara'yla bağlantısı çok daha güçlü hale gelecek. Ayrıca zaman ve yakıt giderlerinden kazanılmış olacak. Size bir müjdem var. Kahramankazan-Esenboğa Havalimanı arası yolu yapacağız. Proje çalışması yapılıyor. Bu yol yapıldığında adeta Ankara'ya ikinci bir çevre yolu yapmış olacağız. Oradan Yenikent ve Sincan bağlantısıyla da birleştireceğiz böylece Kahramankaraz-Akyurt arasını çok kestirme bir yoldan bağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.

BU ÜLKEDE FETÖ'CÜLERE BÖLÜCÜLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Siz her seçimde AK Parti'yi iktidara taşıdınız. Şimdi önemli bir hedef var. Sizlere ve bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 15 yıldır destan yazdı. Türkiye'ye çağ atlattı, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptınız. 2019'a aynı heyecanla var mıyız? 2019 yerel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine destan yazacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Teşkilatın, özellikle hanımefendilerin AK Parti'nin başarısında çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Gençler gelecek sizin, inşallah hep birlikte daha güzel bir ülke ve yıllar için 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için canla, başla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, didinmeye, ülke için, millet için en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Bu ülkede bölücülere de FETÖ'cülere de asla yer yok. Onlara fırsat vermeyeceğiz.