Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



- Almanya, Avrupa Birliği müktesebatına uymamaktadır.



- AB vaadinde durmadı. Şu anda Almanya neyi konuşuyor. Seçim için adeta Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırız havasına düşmüştür.



- Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar





TÜM SEÇMEN SANDIKTA GEREKLİ DERSİ VERMELİ



- Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan partilere verin oyunuzu diyorum vatandaşlarıma.



- 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmenlerimize bu siyasi partilere karşı sandıkta oyunu kullanırken gerekli dersi verirler diye düşünüyorum.



- Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Almanya'dan bu konuda gerekli adımı atmasını bekliyoruz. Orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben sayın Merkel'e verdim. Hala bekliyoruz. Onların burada 3-5 tutuklusu var sürekli bunları istiyorlar, kusura bakmasınlar bizim de yargımız var.



TORUNUMUN ADINI KIZIM KOYDU EŞİYLE BİRLİKTE

Canan Aybüke, kızım koydu adını eşi ile beraber. Çok tatlı, hoş. 6. torunum. Yarabbi bunların sayısını daha da inşallah çoğaltsın. Sayısal olarak milletçe sayımızın yükselmesi lazım.



Bunlar bizi sürekli tehdit ediyorlar. Benim, arkadaşlarımızın korkusu söz konusu değil. Bu işin içerisinden muzaffer olarak çıkacağız.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN