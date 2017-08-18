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Malatya'da / operasyonunda 9 gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 18.8.2017 09:43
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı

Malatya'da /'nin " yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin " yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı
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