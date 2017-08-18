Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Matuidi 'ta

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 19:48 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 20:01
Matuidi Juventus'ta

İtalyan kulübü , Fransız futbolcu Matuidi'yi 20 milyon avro karşılığında renklerine bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu , Paris Saint-Germain'den () Fransız orta saha oyuncusu 'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaşındaki Fransız milli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 yıllığına 'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Juventus, Matuidi'nin bonservisi için 'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

2011 yazından beri oynadığı PSG'de 295 maçta 33 gol atan Matuidi, Fransa Milli Takımı formasını da 58 kez giydi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Matuidi Juventus'ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz