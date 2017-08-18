Talihsiz açıklama

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan
ile bakanlıkta bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
, İngiliz Bakan
Duncan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Duncan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'ye destek veren tek siyasetçi olduğunu belirten Çelik, "O günden beri de sürekli olarak irtibatımız var. Yaklaşık olarak kendisinin Türkiye'ye 5. ziyareti. Bu dönemde bize verdiği desteğe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"AB'YE TALİMAT VERMEMELİDİR"
Almanya
Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye ile Gümrük Birliği
güncellemesine devam etmeyeceğiz" şeklindeki açıklamasına ilişkin konuşan Çelik "Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir: AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir" dedi. Buna izin verilmemesi gerektiğinin altını da çizen Çelik "Bu mesele Almanya ile Türkiye arasında son zamanlarda yükselen gerilimle ilgili bir meseledir. Almanya'nın bunu bir AB meselesi haline getirmesine AB kurumlarının izin vermemesi gerekir" diye konuştu.
TERÖRİST BARINDIRIYOR
Çelik FETÖ'nün hain darbe girişiminin bir numaralı ismi firari Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını Alman hükümetini temsil eden bir sözcüye sorduklarını belirterek, "Söylediği şudur: 'Ben bunu teyit edemem. Yalanlayamam da doğrulayamam da.' Bunun diplomaside ne manaya geldiğini biliyoruz. Hiçbir demokratik devlet, hiçbir meşru devlet herhangi bir teröristi barındırmamalıdır" diye konuştu.
NE YAŞADIĞINIZI ÇOK İYİ ANLIYORUZ
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan (15 Temmuz darbe girişimine ilişkin): Eğer bu İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta olmuş olsaydı sanki ordunun Whitehall'a girip, Westminster Köprüsü'nü vurup, Kraliçe ve Başbakan'ı öldürmeye ve parlamentoyu bombalamaya çalışıp BBC'yi kontrol altına alması gibi bir şey olurdu. Birleşik Krallık sizlerin neler yaşadığını çok yakından anlıyor.
YILDIRIM DA KABUL ETTİ
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı kabul etti. Başbakanlık Twitter hesabından kabule ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.