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: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 09:26

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada yürütülen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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TSK: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
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