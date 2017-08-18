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TSK: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
TSK
: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2017
09:23
Güncelleme Tarihi: 18.8.2017
09:26
Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada yürütülen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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TSK: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
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