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Savunma Bakanı , Türkiye’ye geliyor

Giriş Tarihi: 19.8.2017
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’ye geliyor
Savunma Bakanı 'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı , Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek" ifadesi kullanıldı. Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’ye geliyor
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