ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’ye geliyor

ABD
Savunma Bakanı Jim Mattis
'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek" ifadesi kullanıldı. Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.