Bakan Zeybekci'nin kızı evleniyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin avukat kızı Fatma Zeybekci ile ekonomist İbrahim Özkan'ın bugün Denizli'deki düğünlerinde olağanüstü güvenlik önlemi alındı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda bakan ve milletvekili ile iş dünyası temsilcilerinin de katılacağı nikah töreni ise akşam Anemon Otel'de yapılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızı Fatma Zeybekci ile işadamı Sait Özkan'ın oğlu İbrahim Özkan'ın düğünü, bugün saat 13.00'te, Pamukkale yolundaki Kayalar Düğün Salonu'nda başladı. Düğün salonu çevresinde polis, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda trafik polisleri davetlilerin araç girişleri için önlem alırken, düğüne gelen misafirlerin araçları da tek tek arandı.





Bakan Zeybekci, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiklerini belirterek, "Herkesten Allah razı olsun, bugünü Allah herkese nasip etsin, nikahı düğünü. Tüm dostlarımızla beraber 10 bin civarında dostumuz, kardeşimizle beraberiz, sevinçler böyle paylaştıkça çoğalıyor. Ben bütün dostlarımıza bu sevincimizi paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gelen herkesten ayaklarına sağlık diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, TBMM Başkanımız İsmail Kahraman da nikahımıza teşrif edecekler, bizi şereflendirecekler, akşam beraber olacağız" dedi.