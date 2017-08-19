Jandarma Genel Komutanlığı'na atama

690 sayılı kanun hükmünde kararname ile tümüyle İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığına Korgeneral Arif Çetin atandı.

Çetin, Jandarma Genel Komutanlığına atanan Korgeneral rütbesindeki ilk isim oldu.

Çetin, geçen yılki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü. Çetin, yeni görevine 30 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla başlayacak.

Çetin'in bu göreve atanması Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren ve kendisinden daha kıdemli olan Korgeneral Ata Kalkan'ın görevinden ayrılıp, emekliliğini istemesine yol açtı.

Kalkan için bugün öğleden sonra bir veda töreni de düzenlendiği öğrenildi.



Korgeneral Çetin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasını darbecilerden ele geçirme operasyonunu yöneten isimdi.