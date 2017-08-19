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'deki dan terör propagandasına 6 tutuklama

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 10:52
Kayseri'deki sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

'de terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı.

'de, dan terör örgütü 'nın propagandasınıyaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos' sosyal medya hesaplarından terör örgütü /KCK lehine paylaşımlarda bulunan, Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurumları ve yöneticilerini aşağılayan, hakaret eden ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan Ö.Ö, İ.Ö, S.K, N.Ö, Ö.A. ve İ.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, C.P, H.D. ile B.E. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayseri'deki sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
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