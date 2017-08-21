Bir süredir beklenen İçişleri Bakanlığı
kararnamesi Resmi Gazete'de yaymlandı. Kararnameyle, 22 ilin emniyet müdürü
değişti. Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin, orgeneralliğe yükseltilerek atandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz'ın yerine ise Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Merkez Emniyet Müdürü oldu.
22 İLDE DEĞİŞİKLİK
Kararnameyle, Adana, Ankara, Aksaray, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Edirne, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kars, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'un il emniyet müdürleri değiştirildi.
Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yeni kararname ile Bursa'ya atandı. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise Adana Emniyet Müdürü olarak atandı.
Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı merkeze alınırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya atandı.
Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan Polis Müfettişi olarak merkeze alındı. Iğdır Emniyet Müdürü Orkan Çevik ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Ordu'daki yayla şenliği sırasında, protokolde çıkan kavgayla gündeme gelen Emniyet Müdürü Suat Çelik, polis başmüfettişi olarak merkeze alındı. Suat Çelik'in yerine, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erdoğan atandı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürü olarak atandı.
Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
ZEKAİ AKSAKALLI 2. KOLORDU KOMUTANI
Kararnameyle çok sayıda ile vali yardımcısı, ilçeye de kaymakam atandı. Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin yerine Milli Savunma Bakanlığı
atamalarına göre ise Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atanırken, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. Ümit UZUN/
SABAH