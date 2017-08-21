Bursaspor spor lisesi projesini tanıttı

Bursaspor Kulübü ile Yıldırım Belediyesi'nin birlikte geliştirdiği Bursaspor Vakıf Altyapı Tesisleri ve Spor Lisesi projesinin tanıtımı Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde gerçekleşen törenle yapıldı. Törene Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın yanı sıra İkinci Başkan Ali Ademoğlu, yöneticiler Yusuf Arslan, Görkem Akbaş ve Hakan Hacızade ile Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali katıldı. Bursaspor Başkanı Ali Ay, kongrede verdikleri sözün ilk adımını attıkları için mutlu olduklarını söyledi.



'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Kongrede altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Ali Ay, "Bursaspor'un kurtuluşu altyapıda demiştik, çalışmalar yaptık. Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali, Vakıfköy'de ne eksiğimiz varsa sağ olsun ikiletmeden hemen gerçekleştirdi. Buradan da teşekkür ediyorum. Kendisinden konaklama ve okul talebinde bulunduk. Bu projeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na da ilettik. Onlar da heyecanlandılar. Türkiye'de örnek olacak bir ilk proje. Taslağı gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Çocuklarımız burada okuyacaklar, ardından hemen antrenmana çıkacak ve vakit kaybetmeden hem eğitimine, hem de sporuna devam edecekler" dedi.



VAKIFKÖY'E ÖNEM VERİLİYOR

Gerçekleştirecekleri projenin Bursa'ya vizyon ve imaj katacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise, "Bursaspor'umuz Bursa'nın en önemli ortak değeri. Bursaspor'un başarısı bizlere şehre moral kaynağı oluyor. Vakıfköy Tesisleri, Bursaspor ile ilgisi olan herkesin bir hatırasının olduğu çok kıymetli bir yer. Burada bir Spor Lisesi yaparak kalıcı bir hizmette bulunmak istedik. Bu proje şehrimize ve Bursaspor'umuza imaj katacak" diye konuştu.



Projeyle ilgili birtakım bilgiler de veren İsmail Hakkı Edebali, "Projemiz iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm konaklama bölümü, diğeri ise lise alanı. Yaklaşık 22 bin metrekare alana yapılacak olan bu projenin konaklama bölümünde 70 oda, çok amaçlı salon, hobi odası, tv odası, şok odası, yüzme havuzu, adale odası, sauna ve fizyoterapi odalarımız bulunacak. Lise bölümümüzde ise 230 kişilik spor salonu, 16 derslik, kimya ve fizik labaratuarları, yemekhaneler, kantin, öğretmenler odası, rehberlik odası olacak. Türkiye'de bir ilk proje. Bursaspor da ilklerin takımı olduğu için bu proje çok yakışacak. Bursaspor Lisesi günü kurtarmak değil, geleceğe önemli bir hizmettir" ifadelerini kullandı.

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