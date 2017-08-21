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'de jandarma eğitim alanında

DHA

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Giriş Tarihi: 21.8.2017 13:46 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 13:48
Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın

'de 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nın eğitim alanında çıkan kısa sürede ağaçları tutuştururken havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

'de bugün saat 12.15 sıralarında 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nın eğitim alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Otların tutuşmasıyla çıkan alevler kısa sürede büyüyüp eğitim alanındaki ağaçlara sıçradı.

Yangına 1 helikopter, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Çanakkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri de dumandan etkilendiği için Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın
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