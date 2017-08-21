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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı

AA

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Giriş Tarihi: 21.8.2017 21:28 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı

Erdoğan: İslam dünyası, bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor.

Cumhurbaşkanı , "İslam dünyası, bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kralı 2. Abdullah'ın El-Hüseyniye Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Ürdün'ü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla şükranlarını sundu.

"ŞAHSIM VE ÜLKEM ADINA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"
"Kardeşim 'a nazik daveti için ayrıca şahsım, ülkem olarak teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, 2017'nin iki ülke arasındaki lerin 70'inci yılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümünün iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Bu vesileyle Ürdünlü kardeşlerimize darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI
Devlet ve millet olarak Ürdünlülerin her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşimin bilhassa konusundaki hassasiyetini gayet iyi biliyorum. Ürdün'ün 'te Müslümanlara ait ların korunmasına ilişkin rolünü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz ay Harem-i Şerif'te yaşanan saldırı ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. İslam dünyası bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da istişarelerimizi artırmak, aramızdaki işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor. Bugünkü toplantının gerek ikili gerek heyetler arası olarak bu anlamda çok faydalı olacağına inanıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına birlik çağrısı
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