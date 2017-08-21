TEOG 1. nakil sonuçları açıklandı mı? - TEOG yerleştirme sonuçları 2017 e okul ve MEB ile sorgula!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TEOG nakil sonuçlarının belli olacağı tarih açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre açıkta kalan öğrenciler yeniden tercih yaparak son şanslarını da denediler. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday e okul ile TEOG nakil sonuçları beklemeye başladı. Peki MEB ve e okul üzerinden erişim sağlanacak olan TEOG nakil sonuçları 2017 ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

TEOG YERLEŞTİRME (NAKİL SONUÇLARI) BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TEOG nakil sonuçları 21 Ağustos Pazartesi açıklanacağı belirtildi. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrenci e okul üzerinden yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladılar.



TEOG NAKİL SONUÇLARI 2017 SORGULA

E-OKUL GİRİŞ

Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri bu kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine

kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5'lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5'lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5'lik dilimden karşılayabileceklerdir.

Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.

Ek kontenjanda ikinci başvurular ne zaman başlayacak?

21 Ağustos 2017 – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinci başvurular yapılacaktır. Son başvuru saati 25 Ağustos 2017, saat 17:00.

Ek kontenjanda ikinci başvuru sonuçları ne zaman başlayacak?

28 Ağustos 2017

Son kontenjan başvuruları ne zaman başlayacak?

28 Ağustos - 06 Eylül 2017 arasında yapılacaktır. Son başvuru saati 06 Eylül 2017, saat 17:00.