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Jandarma'dan Drone ile büyük başarı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 21.8.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.8.2017 11:27
Jandarma'dan Drone ile büyük başarı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda Drone kullanarak domates tarlasına gizlenmiş Hint Kenevirleri ele geçirildi. . Bahçesindeki lerin ele geçirilmesinin ardından şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve yol güvenliğinin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede de Drone kullanmaya başladı.

DRONE İLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Jandarma ekipleri tarafından Drone kullanarak yapılan arama faaliyeti sonucunda, İ.B. isimli şüpheliye ait müstakil evin bahçesinde domates fidelerinin arasına gizlenmiş vaziyette ekili toplam 224 kök Dişi Hint Keneviri ile şüpheliye ait evde yapılan aramada 500 gr. kurutulmuş Kubar Esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Ele geçirilen ler savcılığın talimatı üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edilirken, İ.B. isimli şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma'dan Drone ile büyük başarı

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Jandarma'dan Drone ile büyük başarı
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