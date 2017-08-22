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Hakim, evinde ölü bulundu!

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN

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Giriş Tarihi: 22.8.2017 12:57 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 13:02
Hakim, evinde ölü bulundu!

Kısa süre önce İstanbul’dan Diyarbakır’a tayini çıkan Hakim Ataköy’deki lojmanında ölü bulundu.

Hakim İstanbul Ataköy'deki hakim-savcı lojmanındaki evinde ölü bulundu.

Dün akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Yılmaz Hakimi olarak görev yapıyordu.

MASADA ÇİKOLATA PAKETLERİ

Yılmaz'ın evindeki masanın üzerinde bir miktar tüketilmiş çikolata ve benzeri şekerli yiyecek paketi bulunduğu iddia edildi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk inceleme ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hakim Mustafa Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsi ardından belirlenecek. Hakim Yılmaz'ın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı da öğrenildi.

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Hakim, evinde ölü bulundu!
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