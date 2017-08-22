Hristiyanlardan IKBY referandumuna tepki

Süryani Demokratik Hareketi Başkan Yardımcısı ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili İmad Yohanna, yaptığı açıklamada, "Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde referandum yapılmasını istemiyoruz. Halkımızın geleceğini koruyacak bir garantiyi bu referandumda görmediğimiz için reddediyoruz." dedi.

IKBY Yüksek Referandum Heyeti'nde yer alan Hristiyan üyenin kendilerini temsil etmediğini söyleyen Yohanna, söz konusu üyenin kişisel çıkarları için heyette yer aldığını ve Hristiyanların çoğu tarafından desteklenmediğini belirtti. Yohanna, "Bir tek kişi üzerinden tüm Hristiyanlar adına kimse karar veremez." ifadesini kullandı.

'HRİSTİYANLARIN BÖLGESİNDE REFERANDUM YAPILMASI HAKSIZLIKTIR'

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı Musul ve Kerkük'teki birçok Hristiyan'ın evlerini terk edip güvenli bölgelere sığındığını hatırlatan Yohanna, "Hristiyanlar iç göçmenken, onların bölgelerinde referandum yapılması haksızlıktır. İstikbalini garantiye almayan bir milletin iç göçmen durumu resmen suistimal ediliyor." diye konuştu.

Musul'un doğusundaki Telkeyf ve Hamdaniye ilçelerinde varlık gösteren Hristiyan Babilyon Hareketi de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, IKBY'nin, bölgelerinde referandum yapmasını kabul etmediklerini bildirmişti.

25 EYLÜL 2017'DE YAPILACAK

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

Barzani'nin referandum kararının, IKBY'nin yanı sıra tartışmalı bölgeler arasında yer alan ve statüsü henüz belli olmayan Kerkük ile Musul vilayetinin bir kısmını da kapsaması öngörülüyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucunu tanımayacaklarını açıklamıştı.