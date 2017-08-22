Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin sürekli hakkındaki tutu klanma iddialarını dillendirme sini bu sözlerle değerlendirdi: Kılıçdaroğlu kendisini gündemde tutmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Ürdün ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı
'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Hürriyet Daily News
'e verdiği röportajdaki "Tutuklanırsam CHP'nin muhalefet gücü artar" şeklindeki sözleriyle ilgili soruya "Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Siz böyle bir şey duydunuz mu yargıdan falan filan böyle bir şey geldi mi size. Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok" şeklinde cevap verdi.
FETÖ İÇİN ÖZEL TEŞEKKÜR
Ürdün'ü en son 2008'de Başbakan iken ziyaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında uzun bir aradan sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak olan bu ilk ziyarette ilişkileri daha ileriye taşımak için atılabilecek adımları ele alacaklarını, ziyaretinin TürkiyeÜrdün diplomatik ilişkilerinin 70'inci yılına denk gelmesi bakımından da ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti. Ürdün'le ilişkilerde 2016'dan itibaren büyük bir ivme yaşandığını belirten Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:
Ürdün, FETÖ iltisaklı tek okulu derhal kapatarak çalışanlarını da sınırdışı ederek ülkemize bu mücadelede güzel bir destek vermiştir. Ziyaretim vesilesiyle bu destekleri için başta kardeşim Ürdün Kralı Abdullah olmak üzere ilgili tüm Ürdün makamlarına bizzat teşekkür etme fırsatı bulacağım.
Bu ziyaretimde mevcut ticaret makamını rakamını özellikle daha yukarılara çekmek için gerekli adımları atma fırsatını bulacağız. Şahsen iki ülkenin potansiyelleri dikkate alındığında ticaret hacmimizin çok daha üst seviyelere taşınabileceğine yürekten inanıyorum.
MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKTILAR
Türkiye ve Ürdün bölgesel krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke. Türkiye gibi Ürdün de çok sayıda Suriyeli mülteci
ye ev sahipliği yapıyor. Biz nasıl 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyorsak Ürdün de bu süreç içerisinde yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu ülkenin yaşadığı sosyal, siyasal ve ekonomik zorlukları çok iyi anlıyoruz. Komşusu olduğumuz Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz. Ürdün'ün de bizimle aynı endişeleri paylaştığını gayet iyi biliyoruz.
İRAN'LA TERÖR OPERASYONU
(İran Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretine ilişkin soru üzerine): Bu ziyarette sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı İran'la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma iki genelkurmay başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütülebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir, bunların hepsini aramızda görüştük.
Benim kabulümde de kendileriyle bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir bunları aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran'daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran'a da bizlere de verdikleri zararlar var.
TİCARET HEDEFİ 1 MİLYAR $
Cumhurbaşkanı Erdoğan'n ziyaretinde gerçekleştirilen heyetlerarası ve baş başa görüşmelerde, ekonomik ilişkiler ile iki ülke arasındaki yatırımları artırma imkânları da masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aşması konusunda görüş birliğine varıldı.
GÖRKEMLİ KARŞILAMA
Ürdün'ün başkenti Amman'a 9 yıl aradan sonra resmi ziyaret için giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Queen Alia Uluslararası Havalimanı'nda Devlet Bakanı Bisher Khasawneh, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Emced el-Adayele, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesini gerçekleştirmek üzere El Hüseyniye Sarayı'na geçti. Kral 2. Abdullah, saraya gelişinde Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. İki ülkenin millî marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını denetleyen Erdoğan, Kral 2. Abdullah ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Kral 2. Abdullah'ın onuruna verdiği resmi akşam yemeğine de katılan Erdoğan, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawnef ile Senato Başkanı Faisal Al Fayez'i kabul kabul ettikten sonra Amman'dan Türkiye'ye hareket etti.