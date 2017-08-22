MİT TIR’ı kumpasında firari 5 ‘asker ağabeyi’ yakalandı

MİT TIR'larını durduran askerlerin iki yıldır aranan örgüt ağabeyleri Adana'da yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin iddianamesinde yer alan firari subay ağabeylerinin kimlikleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışması sonucu tespit edildi. Örgüt evlerine düzenlenen operasyonla firari olan 5 sanık Adana'daki gaybubet (örgüt) evlerinde kelepçelendi.
15 bin dolar ve sahte kimlik
İstanbul ve Adana Cumhuriyet başsavcılıklarının
her yerde aradığı MİT
TIR'larının durdurulmasında önemli rolleri
olan ve Adana'da görev yapan subayların
yakalanan 5 örgüt ağabeyi şöyle: 'Cemal' kod adlı S.G., 'Semih' kod adlı M.C.K. 'Ertuğrul' Kod adlı R.Y. 'Fatih' kod adlı S.Ç ve 'Tahir' kod adlı H.K. Subayların örgüt ağabeylerinin kaldığı evde yapılan aramalarda 15 bin ABD doları, çok sayıda sahte kimlikler ile itirafçı FETÖ
'cülere ait ifade tutanakları, üç laptop ve cep telefonları ele geçti. Polisi gören sanıklar cep telefonlarından birini pencereden attı.
İtiraflardan yola çıkıldı
Firari subay ağabeylerinin saklandığı gaybubet evinin bulunmasını daha önce basılan bir başka örgüt evinde yakalanan 'Ertuğrul' kod adlı U.A.nın sorgusunda elde edilen bilgiler sağladı.
Yakalanan şahıslar MİT TIR'ları soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.