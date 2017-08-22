Sayan: Atletli Kılıçdaroğlu projesi Türkiye'yi kafasına koyanların işi

"BU POZ BİZE DİZAYN MERKEZİ ÜST AKLI NET BİÇİMDE GÖSTERİYOR"

"Bu pozdan sonra Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bütün çalışmaların, politika olarak milletin önüne sunduklarının, sözlerin kendisine ait olmadığını, arka planda bir ekibin çalıştığını, dolayısıyla bu ekibin Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelişinden bu yana Türkiye'yi dizayn çalışması yaptığını hepimiz anlamalıyız. Yani CHP'nin ve başındaki ismin refleksleri kendiliğinden gelişmiyor. Net biçimde görüyoruz ki bu işin bir üst aklı, bir merkezi var.

"KILIÇDAROĞLU BİR SENARYONUN OYUNCUSU"

"Bu merkez Kılıçdaroğlu'nu sadece oynatıyor. Oyuncu olarak oynatıyor. Bu senaryoyu yazan başkaları. Bu atlet çalışmasından bunu anlamamız lazım. Bu yönden bakıp değerlendirmek lazım.

"AMAÇLARINA ULAŞAMAMALARI İÇİN GÖZÜMÜZÜN AÇIK OLMASI LAZIM"

Bir amaçları var ve başka bir yol yok ellerinde. Bir 'Kemal'leri var. Proje adamı olarak uygulamaya koydular. Farklı bir adamı koymuş olsalardı farklı gruplardan farklı tepkiler alacaklardı. Her tarafa mesaj gönderebilen bir anlayış içerisinde bunu yürütüyorlar. Amaçlarına ulaşabileceklerine ihtimal vermiyorum. Ancak burada bizlerin dikkatli, gözünün açık olması lazım. Siyaseten mücadele verenlerin davranışları da onların neticeye ulaşmasını ya da ulaşamamasını etkileyecektir.

BU KILIÇDAROĞLU MUHALEFETİ DEĞİL,

TÜRKİYE'Yİ KAFASINA KOYANLARA KARŞI MÜCADELEDİR

Bunu Kılıçdaroğlu muhalefeti olarak olarak görmeyin. Türkiye'yi dizayn etmek isteyen güçlerin dizayn çalışmasıyla mücadele ediyoruz. Türkiye'yi bütün dünya güçlerine karşı mücadele ediyoruz.

"15 TEMMUZ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ"

Elbette işimiz kolay değil ama 15 temmuz bu anlamda en büyük motivasyonumuzdur. Yeter ki bizler halka doğru bilgi aktaralım. Onların oluşturmak istedikleri kanaate karşı sahada olalım ve onlardan önce gerçekleri anlatalım. Başka bir merkezin distribütörlüğünü yaptığını halka gösterebilelim.

Sabah