Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sayan: Atletli projesi Türkiye'yi kafasına koyanların işi

M. FATİH GEDİMAN
M. FATİH GEDİMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 12:21
Sayan: Atletli Kılıçdaroğlu projesi Türkiye'yi kafasına koyanların işi

Bir Hürriyet muhabirinin eliyle servis edilen ve Hürriyet Gazetesi’nin de ‘Vatandaş Kemal’ manşetiyle PR çalışmasını üstelendiği atletli Kemal fotoğrafı hem ters tepti hem de 2019 adaylığı için kendi ismini vereceği konuşulan Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemdeki destekçilerini ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun pozu üzerinden oluşturulmak istenen algı ve bu algının arka planını eski ’li Savcı Sayan ile konuştuk. İşte Sayan’ın sözlerinden öne çıkanlar;

"BU POZ BİZE DİZAYN MERKEZİ ÜST AKLI NET BİÇİMDE GÖSTERİYOR"

"Bu pozdan sonra 'nun yaptığı bütün çalışmaların, politika olarak milletin önüne sunduklarının, sözlerin kendisine ait olmadığını, arka planda bir ekibin çalıştığını, dolayısıyla bu ekibin Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelişinden bu yana Türkiye'yi çalışması yaptığını hepimiz anlamalıyız. Yani 'nin ve başındaki ismin refleksleri kendiliğinden gelişmiyor. Net biçimde görüyoruz ki bu işin bir üst aklı, bir merkezi var.

"KILIÇDAROĞLU BİR SENARYONUN OYUNCUSU"

"Bu merkez Kılıçdaroğlu'nu sadece oynatıyor. Oyuncu olarak oynatıyor. Bu senaryoyu yazan başkaları. Bu atlet çalışmasından bunu anlamamız lazım. Bu yönden bakıp değerlendirmek lazım.

"AMAÇLARINA ULAŞAMAMALARI İÇİN GÖZÜMÜZÜN AÇIK OLMASI LAZIM"

Bir amaçları var ve başka bir yol yok ellerinde. Bir 'Kemal'leri var. Proje adamı olarak uygulamaya koydular. Farklı bir adamı koymuş olsalardı farklı gruplardan farklı tepkiler alacaklardı. Her tarafa mesaj gönderebilen bir anlayış içerisinde bunu yürütüyorlar. Amaçlarına ulaşabileceklerine ihtimal vermiyorum. Ancak burada bizlerin dikkatli, gözünün açık olması lazım. Siyaseten mücadele verenlerin davranışları da onların neticeye ulaşmasını ya da ulaşamamasını etkileyecektir.

BU KILIÇDAROĞLU MUHALEFETİ DEĞİL,
TÜRKİYE'Yİ KAFASINA KOYANLARA KARŞI MÜCADELEDİR

Bunu Kılıçdaroğlu muhalefeti olarak olarak görmeyin. Türkiye'yi dizayn etmek isteyen güçlerin dizayn çalışmasıyla mücadele ediyoruz. Türkiye'yi bütün dünya güçlerine karşı mücadele ediyoruz.

"15 TEMMUZ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ"

Elbette işimiz kolay değil ama 15 temmuz bu anlamda en büyük motivasyonumuzdur. Yeter ki bizler halka doğru bilgi aktaralım. Onların oluşturmak istedikleri kanaate karşı sahada olalım ve onlardan önce gerçekleri anlatalım. Başka bir merkezin distribütörlüğünü yaptığını halka gösterebilelim.

Sabah

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayan: Atletli Kılıçdaroğlu projesi Türkiye'yi kafasına koyanların işi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz