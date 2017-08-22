Son dakika: İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan yağmur başladı. Yağışın etkili olmasıyla yollarda trafik oluşurken bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için duraklara sığındı.

Son dakika: İstanbul'da dolu yağışı olacak mı?

İstanbul'da dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmıştı. Öğlen saatlerinde beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda trafik oluşurken vatandaşlar da yağmurdan korunmak için duraklara sığındı.