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: 'da beklenen yağış başladı

İHA

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Giriş Tarihi: 22.8.2017 11:48 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 12:00
Son dakika: İstanbul'da beklenen yağış başladı

haberi... ’da beklenen yağmur başladı. Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

'da dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan yağmur başladı. Yağışın etkili olmasıyla yollarda trafik oluşurken bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için duraklara sığındı.

Son dakika: İstanbul'da dolu yağışı olacak mı?

İstanbul'da dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve dolu uyarısı yapılmıştı. Öğlen saatlerinde beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda trafik oluşurken vatandaşlar da yağmurdan korunmak için duraklara sığındı.

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Son dakika: İstanbul'da beklenen yağış başladı
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