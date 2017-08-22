Son dakika: Şükrü Kızılot hayatını kaybetti - Şükrü Kızılot kimdir?

Şükrü Kızılot kimdir

Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından Şükrü Kızılot kimdir?

Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEVAM EDİYOR

Kızılot, hala Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütüyor. ODTÜ İktisadi İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Kızılot'un 45 cilt kitabı, 2 bin 500 dolayında makalesi yayınlandı.

1999 YILINDA 'YILIN BİLİMADAMI' SEÇİLDİ

1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılında ''Doruktakiler'' Özel Bilim Ödülünü alarak ''Yılın Bilimadamı'' seçildi. Maliye Bakanı olduğu dönemde Adnan Kahveci'nin danışmanlığını yürüttü.



Yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle, 1999 yılında Nokta Dergisi'nin "Doruktakiler Özel Bilim Ödülü"nü alarak "Yılın Bilim Adamı" seçilen, Gazi Üniversitesi'nin 80. yılında da "En Başarılı Bilim Adamı" ödülünü alan KIZILOT'un vergi ve muhasebe konularıyla ilgili olarak şimdiye kadar 58 cilt kitabı, 8 adet mizah kitabı, 4000 civarında da makalesi yayımlanmış olup, en çok ilgi gören kitapları şunlardır:

KİTAPLARI

İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi ve Hukuku (16. Baskı)

Şirketler Muhasebesi Vergilendirilmesi ve Hukuku (5 Cilt, 7. Baskı)

Servet Beyanı ve Uygulaması (3. Baskı)

Vergi Uygulamasında Ortalama Kar Hadleri (4. Baskı)

Vergi Güvenlik Önlemleri (2. Baskı)

Gelir Vergisi Kanunu ve Uygulaması (6 Cilt)

Kurumlar Vergisi Kanunu ve Uygulaması (5 Cilt)

Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması (8 Cilt)

Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler (8 Cilt)

Memleketimden Vergi Manzaraları (2 Cilt)

Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye

Gayrimenkul Rehberi (9. Baskı) (Ekrem Sarısu, Sezgin Özcan, Av.Zuhal Kızılot ile birlikte)

Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları (20. Baskı)

AB Yolunda Mali Dünyamız (Doç.Dr. Cem Kılıç ve Okan Müderrisoğlu ile birlikte)

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (Prof.Dr. Metin Taş ile birlikte) (4. Baskı)

Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları (4. Baskı)

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması (6. Baskı)

Kiraz Kedi'nin KDV'si (7. Baskı)

Askerliğini Yapmayan Kadın (6. Baskı)

Patlıcanın Dalkavuğu (6. Baskı)

Palyaçonun Gözyaşları (8. Baskı)

Deve mi Kuş mu (6.Baskı)

Kaynana Vergisi (11.Baskı)

Çengelli İğne (11. Baskı)

Melek mi Kaz mı? (8. Baskı)