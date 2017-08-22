Yine kabul etmediler, mahkeme tahliye etti!

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmaya, 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Sanıklardan 2'si tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirildiği duruşmada, görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini savunarak, tahliyelerini istedi.

Tutuksuz sanıklar da şu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Okunan belgelerden aleyhte olan hususları ve suçlamaları kabul etmediklerini dile getiren avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Tutuklu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.