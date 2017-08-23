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81 ilde dev huzur uygulaması!

İHA

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Giriş Tarihi: 23.8.2017 21:52 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 22:07
81 ilde dev huzur uygulaması!

'nun talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince "" uygulaması gerçekleştirildi.

genelinde yapılan ve 'un 39 ilçesinde de gerçekleştirilen "Türkiye'de Güven Huzur" uygulamasının 7'ncisinde, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

'nun talimatıyla gerçekleştirilen uygulamayı Bakan Soylu, İstanbul'un bazı noktalarından yapılan canlı görüntü aktarımı ile bizzat denetlediği öğrenildi.

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81 ilde dev huzur uygulaması!
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