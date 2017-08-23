Darbeci olduğunu inkar eden Hakan Evrim'in görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz darbesinin merkezi Akıncı Üssü davasından143. filoda koridoru görüntüleri izlettirildi.

HAKAN EVRİM İLE SİVİL İMAM KEMAL BATMAZ'IN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde Hakan Evrim'in FETÖ imamı Kemal Batmaz ile konuşarak darbenin yönetim merkezinde gazinoya gittiği görülüyor. Yine görüntülerde darbenin sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın Hakan Evrim'in arkasından koşarak yetiştiği ve tekrar konuşarak darbenin yönetim merkezine birlikte gittikleri görüntüler var.

ÇOK YALAN SÖYLÜYOR HÂKİM BEY

Hakan Evrim'in, birçok pilota talimat yağdırdığı görüntüler de kayıtlara geçen ve izletilen videolar arasında. Evrim darbeye dahli konusunda günlerdir inkar eden ifadeler veriyordu. Görüntüler konusunda bir açıklama yapmak istemeyen Hakan Evrim, çelişkili ifadeler vererek FETÖ'nün talimatları doğrultusunda darbe davasını sulandırmaya devam etti.