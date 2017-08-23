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DEAŞ soruşturmasında Cübbeli’ye planı!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 11:04
DEAŞ soruşturmasında Cübbeli’ye suikast planı!

DEAŞ Terör Örgütü’ne mensup şahıslara yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında planları yapıldığı ortaya çıktı. Örgüt üyeliğinden hakkında dava açılan şüpheli Hakkı U. ifadesinde, örgütün kendisine verdiği Cübbeli Ahmet Hoca talimatını anlattı.

DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup şahıslara yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyunda olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında planları yapıldığı ortaya çıktı.

CÜBBELİ'Yİ ÖLDÜRME TALİMATI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ Terör Örgütü'ne mensup 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında hazırlanan iddianamede çok önemli ayrıntılar yer aldı. Şüpheliler arasında yer alan Hakkı U.'nun aldığı talimatla Cübbeli Ahmet Hoca'yı öldürme planları yaptığı ve bu yönde Cübbeli'nin sohbetlerini takip ettiği öğrenildi.

SOHBETLERİNE TAKİP

Şüpheli ifadesinde; "Yakalandığım tarihten 2-3 gün önce örgüt mensuplarınca şifreli olarak haberleşmiş olduğumuz program vasıtasıyla bize gelen mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'nın ders verdiği ve toplantı yaptıkları yerlerin nereler olduğu, buralara kaç kişinin geldiği, ne zamanlar toplandıkları hakkında araştırma yapmamız talimatı verildi. Bu talimat 'convers' isimli program ile cep telefonumuza gelen bir dosyayı şifreli TrueCrypt programı ile bilgisayarda açarak okuduk. Bu talimatın geldiğini İbrahim Ş. ve Kemal O. da biliyor" dedi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hakkı U., İbrahim İ., Yusuf İ. ve Kemal O.'nun Kadıköy'deki ikamet adreslerinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve örgüt belgeleri ele geçirildi.

DAVA AÇILDI

Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçları kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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DEAŞ soruşturmasında Cübbeli’ye suikast planı!
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